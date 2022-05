Un virage commercial à la stratégie d’innovation

C’était une politique attendue, mais ce n’est pas une révolution qu’a proposée jeudi le ministre responsable du Développement économique régional et ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, en présentant la nouvelle Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027. Au bout du compte, le ministre souhaite résolument faire prendre un virage commercial à la recherche pour qu’elle puisse passer plus aisément de l’idée au marché.