Administrateur du conseil d’administration

La présidente du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), Mme Guylaine Saucier, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Yves Ouellet, président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme membre du conseil de l’IGOPP.

Yves Ouellet est PDG de l’AMF depuis le 21 août 2023. Il a été nommé par le gouvernement du Québec pour un mandat de 5 ans et il siège également comme membre non indépendant au conseil d’administration de l’organisation. À titre de président-directeur général, M. Ouellet assure la direction et la gestion de l’Autorité et exerce les fonctions et les pouvoirs relatifs à l’administration de l’ensemble des lois qui encadrent les intervenants du secteur financier québécois.

M. Ouellet a occupé plusieurs postes stratégiques associés au développement économique depuis son entrée dans la fonction publique québécoise, en 1991. En 1994, il s’est joint au ministère des Finances, où il a exercé des fonctions de gestion à partir de 1997. En 2001, il a intégré les rangs du ministère du Conseil exécutif en tant que directeur de l’analyse courante et des projets stratégiques. En 2006, il a été nommé secrétaire général associé aux priorités et aux projets stratégiques, fonction qu’il a occupée jusqu’en juin 2012, où il a été désigné sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune. De septembre 2012 à avril 2017, M. Ouellet a occupé le poste de secrétaire du Conseil du trésor, ainsi que celui de dirigeant principal de l’information par intérim d’octobre 2014 à juin 2016.

M. Ouellet a été nommé président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures en mai 2017. Il a ensuite été nommé secrétaire général et greffier du Conseil exécutif en octobre 2018, fonction qu’il a occupée jusqu’à sa nomination à titre de PDG de l’Autorité.

M. Ouellet est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en économie de l’Université du Québec à Montréal.

