Administratrice du conseil d’administration

La présidente du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), Mme Guylaine Saucier, est heureuse d’annoncer la nomination de Mme Kathy Baig, vice-présidente, positionnement et directrice principale (Transports) chez Stantec, comme membre du conseil de l’IGOPP.

S’appuyant sur près de 20 ans d’expérience en génie et gestion d’équipe, Kathy est une ingénieure et gestionnaire reconnue pour son leadership rassembleur et sa vision stratégique. En plus de contribuer activement à la croissance et au rayonnement de la firme, elle dirige les opérations d’un important groupe en transports, qui œuvre à l’amélioration de la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal. Diplômée en génie chimique et en administration des affaires, Kathy a fait carrière en ingénierie pendant plus de 10 ans dans le secteur privé, notamment chez Aéroports de Montréal, IBM et Pyrogenesis. De 2016 à 2022, elle a été présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) où elle s’est distinguée par sa contribution exceptionnelle au rétablissement de la confiance envers la profession, ainsi que pour son engagement envers la diversité et le développement durable en ingénierie.

Fellow d’Ingénieurs Canada et de l’Académie canadienne du génie, Kathy a reçu deux doctorats honorifiques pour son engagement et sa contribution en ingénierie, soit de l’École de technologie supérieure en 2021 et de l’Université Concordia en 2023. Elle siège au conseil d’administration de plusieurs entreprises et organismes de bienfaisance, dont Nav Canada et Fondaction, en plus d’assurer la présidence d’Ingénieurs Canada.

Vers une gouvernance créatrice de valeurs MD