Titre de présidente et cheffe de la direction

La Société québécoise du cannabis est heureuse d’annoncer la nomination de Suzanne Bergeron à titre de présidente et cheffe de la direction. En poste à compter d'aujourd'hui, madame Bergeron assurera la saine gestion de l’ensemble des activités de l’organisation, en cohérence avec sa mission sociale de protection de la santé publique.

Détentrice d’un MBA exécutif, EMBA McGill-HEC Montréal, d’une formation en gouvernance de l’IGOPP (Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques) ainsi que d’un certificat en développement exécutif de l’Université Cornell, madame Bergeron possède près de 20 ans d’expérience dans la planification stratégique, le développement des talents et la gestion des opérations.

Avant d’être nommée à la présidence de la SQDC, madame Bergeron a œuvré pendant 18 ans chez Groupe Sodexo, une entreprise d’envergure mondiale offrant des services de restauration et de gestion des installations dans plus de 50 pays. Elle y a gravi les échelons jusqu’au poste de présidente Canada et directrice mondiale, gestion des talents. Par sa contribution active, elle a notamment réussi à faire de Sodexo un partenaire incontournable pour ses clients et un employeur de choix à la renommée internationale.

La SQDC est fière d'accueillir madame Bergeron, qui devient ainsi la première femme à y occuper le poste de PDG. Il ne fait aucun doute que madame Bergeron assumera son mandat avec force et détermination.

http://www.sqdc.ca