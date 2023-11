Vice-président principal - Solutions de risques mondiaux

C’est avec plaisir que BFL CANADA annonce la nomination d’Alain Lespérance au poste de vice-président principal — Solutions de risques mondiaux. Il occupera une fonction clé dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies pour la région de l’Est, en plus de faire partie intégrante du comité de direction de BFL CANADA à Montréal.

Avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l’assurance des entreprises, Alain a conseillé de nombreuses entreprises québécoises, canadiennes et internationales tout au long de sa carrière. Il se spécialise notamment dans la gestion des risques complexes, couvrant les secteurs manufacturier, biotechnologique, alimentaire et du commerce de détail, avec une expertise particulière dans les domaines de la contamination et du rappel de produits.

Alain occupera un rôle stratégique tant pour nos clients que pour la croissance de notre organisation dans la région, notamment via le développement de partenariats auprès de centres d’influence européens.

