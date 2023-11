Administrateur du conseil d’administration

Nomination de M. Jean Houde au conseil d’administration de l’IGOPP

La présidente du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), Mme Guylaine Saucier, est heureuse d’annoncer la nomination de M. Jean Houde, administrateur de sociétés, comme membre du conseil de l’IGOPP.

Jean Houde est président du conseil de l’Université Laval depuis 2022. Il est également membre du conseil d’administration de l’Institut du Québec et président du conseil de la Fondation des Violons du Roy depuis 2020. Jean Houde a été membre du conseil d’administration de la Banque Nationale du Canada à compter de 2011 et il a été président du conseil de 2014 à 2023. Il a été membre du conseil d’administration et du comité d’audit du Musée des Beaux‐Arts de Montréal de 2019 à 2021. Il a été président du conseil d’administration d’Énergir inc. de 2011 à 2020. De 2010 à 2014, il a été président du conseil d’administration de Finance Montréal. De 2005 à 2009, il a été sous‐ministre des Finances du Québec.

Auparavant, il a occupé le poste de président du conseil d’administration et PDG d’Investissement Québec. De 1990 à 2003, Jean Houde a occupé différents postes à la Banque Nationale, dont celui de premier vice‐président, réseaux des particuliers.

Il est diplômé en droit et détient un MBA de l’Université Laval. L’Université du Québec à Trois‐Rivières lui a décerné un doctorat honorifique. Jean Houde est membre du Barreau du Québec, lequel lui a décerné la distinction d’Advocatus Emeritus. Il est également membre de l’Ordre du Canada ainsi que Fellow de l’Institut des administrateurs de sociétés.

Vers une gouvernance créatrice de valeurs MD