Nomination de Mme Annie Thabet au conseil d’administration de l’IGOPP

La présidente du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), Mme Guylaine Saucier, est heureuse d’annoncer la nomination de Mme Annie Thabet, administratrice de sociétés, comme membre du conseil de l’IGOPP.

Mme Thabet possède plus de 35 ans d’expérience dans le domaine des affaires, particulièrement dans la gestion d’actifs, l’investissement en placement privé, les transactions de fusion, acquisition et financement, la gestion et le repositionnement d’entreprises technologiques et industrielles avec Celtis Capital, AT Capital, SGF et Price Waterhouse (PwC).

Mme Thabet siège présentement aux conseils d’administration de Transcontinental (TSX-TCL), Métaux Russel (TSX-RUS), Héroux-Devtek (TSX-HRX), Manac, ainsi qu’à divers comités consultatifs d’entreprises privées. Elle est également membre du conseil du Centre des technologies avancées BRP – Université de Sherbrooke. Elle a auparavant siégé au conseil de diverses sociétés dont le Groupe Jean Coutu, présidé le conseil de l’Institut des administrateurs de sociétés – Québec, celui du Bureau des gouverneurs de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et celui de Réseau Capital, l’association du capital d’investissement au Québec.

Comptable professionnelle agréée, Mme Thabet est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Concordia et est administratrice accréditée par l’Institut des administrateurs de sociétés.

