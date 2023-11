Associée

Mary Jeanne Phelan se joint au groupe Services financiers de Blakes

MONTRÉAL, le 11 novembre 2023 – Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Blakes »), cabinet d’avocats par excellence en droit des affaires au Canada, est heureux d’annoncer que Mary Jeanne Phelan s’est jointe en tant qu’associée au groupe Services financiers de son bureau de Montréal, devenant la troisième avocate de premier plan à se joindre au cabinet au cours des six derniers mois.



Avocate reconnue dans les secteurs bancaire et financier, Mary Jeanne possède plus de 20 années d’expérience dans son domaine. Chez Blakes, elle continuera de conseiller des clients sur des opérations bancaires, de financement, de titrisation et sur dérivés, tant à l’échelle nationale qu’internationale.



« Je suis ravie de me joindre à l’équipe primée des Services financiers de Blakes », a affirmé Mary Jeanne. « L’expertise de longue date en droit des affaires du cabinet ainsi que son approche intégrée à l’égard du travail font de Blakes l’endroit tout indiqué pour amorcer ce nouveau chapitre de ma carrière. Je suis impatiente de collaborer avec cette équipe nationale d’avocats et de professionnels passionnés.



Mary Jeanne est la troisième associée de premier plan à se joindre au bureau de Blakes à Montréal en l’espace de six mois, après Claudie Imbleau-Chagnon, associée du groupe Infrastructure, et Caroline Biron, Ad. E., associée du groupe Litige, qui ont intégré l’équipe plus tôt en 2023.



« L’expérience impressionnante de Mary Jeanne dans les secteurs financier et bancaire est un atout de taille pour les clients et le cabinet », a précisé Sébastien Vilder, associé administrateur du bureau de Montréal. « Notre cabinet a accueilli quatre associées depuis l’an dernier, dont trois cette année seulement. Il s’agit d’une étape importante que je suis heureux de partager et de célébrer avec nos clients. »



Mary Jeanne est Fellow de l’American College of Commercial Finance Lawyers.

