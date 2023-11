Associée

Claudie Imbleau-Chagnon se joint au groupe Infrastructure de Blakes

MONTRÉAL, le 11 novembre 2023 – Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Blakes »), cabinet d’avocats par excellence en droit des affaires au Canada, est heureux d’annoncer que Claudie Imbleau-Chagnon s’est jointe en tant qu’associée au groupe Infrastructure de son bureau de Montréal et compte parmi les trois avocates de premier plan à se joindre au cabinet au cours des six derniers mois.

Claudie figure parmi les meilleurs avocats en infrastructures du Québec. Elle compte près de vingt années d’expérience dans ce domaine. Elle a entamé sa carrière en droit au sein d’un cabinet national avant de passer plusieurs années à l’étranger au sein d’un cabinet international de premier plan axé sur les projets internationaux. Tout juste avant de se joindre à Blakes, Claudie occupait le poste de vice-présidente des affaires juridiques (Investissements) d’un chef de file mondial du secteur de l’immobilier et des projets de développement au Canada.



« Intégrer l’équipe Infrastructure de Blakes représente pour moi une occasion de renouer avec mes racines en cabinet, après avoir exercé pendant plusieurs années dans les secteurs privé et public. Je suis ravie de retrouver cette dynamique professionnelle, et Blakes est justement le parfait cabinet pour ça, car il est doté d’un groupe de pratique exceptionnel d’un bout à l’autre du pays et affiche beaucoup d’enthousiasme pour ce secteur », a expliqué Claudie.

Claudie est l’une des trois associées de premier plan à se joindre au bureau de Blakes à Montréal en l’espace de six mois, après Caroline Biron, Ad. E., associée du groupe Litige et règlement des différends, et Mary Jeanne Phelan, associée du groupe Services financiers, qui ont intégré le cabinet plus tôt en 2023.

« L’expérience remarquable de Claudie en infrastructure est un atout majeur pour nos clients et pour le cabinet. Son expertise permettra au cabinet d’enrichir sa pratique et d’élargir la portée de ses services », a affirmé Sébastien Vilder, associé administrateur du bureau de Blakes à Montréal. « Notre cabinet a accueilli quatre associées depuis l’an dernier, dont trois cette année seulement. Il s’agit d’une étape importante que je suis heureux de partager et de célébrer avec nos clients. »

Claudie possède une expérience nationale et internationale, ayant été au cœur de nombreuses opérations commerciales transfrontalières aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.

En savoir plus