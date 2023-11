Associée

Caroline Biron, Ad. E. se joint au groupe Litige et règlement des différends de Blakes

MONTRÉAL, le 11 novembre 2023 – Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Blakes »), cabinet d’avocats par excellence en droit des affaires au Canada, est heureux d’annoncer que Caroline Biron, Ad. E. s’est jointe en tant qu’associée au groupe Litige et règlement des différends de son bureau de Montréal et compte parmi les trois avocates de premier plan à se joindre au cabinet au cours des six derniers mois.

Caroline Biron, Ad. E. fait partie des avocats en litige les plus en vue au Québec. Elle compte plus de trente années de pratique en droit, tout particulièrement en litige commercial haut de gamme et en contestation d’actions collectives. Elle a plaidé devant les tribunaux de tous les paliers au Canada, dont la Cour suprême du Canada. Avant de se joindre à Blakes, elle a été associée directrice d’un important cabinet montréalais spécialisé en litige.

« Je suis ravie de me joindre à l’équipe de Blakes. Je partage sa vision d’un cabinet national en droit des affaires qui met l’accent sur le litige commercial haut de gamme dans tous les principaux centres d’affaires au pays », a indiqué Caroline. « Grâce à son expertise multisectorielle en droit des affaires et à la vaste équipe de son groupe Litige dans tous les territoires, Blakes constitue une force de premier plan dans un large éventail de litiges à enjeux de taille pour les sociétés. Je me réjouis à l’idée de collaborer avec une équipe intégrée et diversifiée d’experts passionnés. »

Caroline est l’une des trois associées de premier plan à se joindre au bureau de Blakes à Montréal en l’espace de six mois, après Claudie Imbleau-Chagnon, associée du groupe Infrastructure, et Mary Jeanne Phelan, associée du groupe Services financiers, qui ont intégré le cabinet plus tôt en 2023.

« L’expérience remarquable de Caroline en litige est un atout majeur pour nos clients et pour le cabinet. Son expertise permettra au cabinet d’enrichir sa pratique et d’élargir la portée de ses services », a affirmé Sébastien Vilder, associé administrateur du bureau de Blakes à Montréal. « Notre cabinet a accueilli quatre associées depuis l’an dernier, dont trois cette année seulement. Il s’agit d’une étape importante que je suis heureux de partager et de célébrer avec nos clients. »

Caroline fait partie des quinze avocats d’exception qui se sont vu attribuer le titre d’avocat émérite par le Barreau du Québec cette année.

