Vice-président RH

François Trudel est un réel passionné des ressources humaines (RH). À travers sa longue fiche de route, sa passion reste toujours la même : le développement des gens. Dès le début de sa carrière, il implante un processus complet d’équité salariale, met en place des programmes de formation et se positionne comme un réel partenaire d’affaires. Il se spécialise également en développement du leadership et assure l’implantation de nouvelles technologies RH. Quand François se lance dans un projet, il fonce tête baissée.

François est également détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal, d’un certificat en perfectionnement de gestion, d’un certificat en ressources humaines et d’un certificat en comptabilité. Il développa au courant des 20 dernières années son expertise dans des entreprises de renom notamment SNC-Lavalin, McKesson et Raymond Chabot Grant Thornton. Avec l’aspiration de développer de nouveaux projets RH, il agit aujourd’hui à titre de vice-président aux ressources humaines et membre du comité de direction du Fonds de solidarité FTQ. La mission, l’équipe et les projets de l’organisation l’ont motivé à joindre la grande famille du Fonds.



« Je suis enthousiaste de commencer ce nouveau défi pour une organisation ayant un aussi grand impact dans la société québécoise. Sa mission, ses valeurs humaines et sa volonté de générer des rendements sociétaux me motivent à me lever le matin. L’équipe RH est déjà bien mobilisée à démarrer de nouveaux projets et j’ai le désir que nous puissions les faire avancer pour la croissance et le bien-être des employés du Fonds. »

Félicitations François!