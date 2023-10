Présidente de son conseil d’administration

L’Université de Sherbrooke a le plaisir d’annoncer la nomination de Monique F. Leroux à titre de présidente de son conseil d’administration à compter du 29 octobre 2023.

Administratrice de sociétés, Monique F. Leroux possède une feuille de route impressionnante. Compagnon de l’Ordre du Temple de la renommée de l’entreprise canadienne (CBHF), membre du Temple de la renommée de l’industrie des valeurs mobilières (IIAC) et membre du Temple de la renommée comptable du Canada, elle œuvre au sein de plusieurs conseils d’administration, dont ceux de Michelin, BCE/Bell, Couche-Tard et Lallemand inc.

Impliquée au sein du conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke depuis 2020, Monique F. Leroux assure également la coprésidence d’honneur de la Grande Campagne 2022-2028 de l’Université de Sherbrooke, dont le but est de soutenir plus de 150 projets inspirants qui apporteront des solutions concrètes aux défis d’aujourd’hui et de demain.

