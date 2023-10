Première vice-présidente et cheffe des affaires corporatives et juridiques

Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco, est heureux d’annoncer la nomination de Valéry Zamuner à titre de première vice-présidente et cheffe des affaires corporatives et juridiques.

Madame Zamuner est une dirigeante chevronnée qui possède une expérience remarquable dans des secteurs allant des services financiers et professionnels aux médias en passant par la vente au détail. Parmi ses fonctions les plus récentes, citons celles de vice-présidente principale, conseillère juridique principale et secrétaire corporative d’Alimentation Couche-Tard, et de vice-présidente principale, fusions, acquisitions et initiatives stratégiques chez Stingray Inc. Madame Zamuner est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et d’un MBA de l’Université Concordia. Elle est également membre du Barreau du Québec.

Enracinée dans les communautés qu’elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d’affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie dans les provinces du Québec et de l’Ontario ainsi que dans treize États des États-Unis par le biais de ses unités d’affaires Cogeco Connexion et Breezeline. Par l’entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu’une agence de presse.

