Directeur général

La Banque Scotia annonce la nomination de Karl Théard au poste de directeur général, Est du Canada, Technologie et Innovation, Services bancaires.

Karl Théard, compte plus de dix ans d’expérience dans le secteur de la technologie et de l’innovation. Sa capacité d’analyser l’ensemble des besoins d’une entreprise lui a permis d’aller au-delà des solutions financières et de devenir un important partenaire d’affaires de ses clients. Sa force réside dans sa facilité à tisser des liens solides avec ses clients et à jouer un rôle central dans leur croissance à titre de partenaire de confiance en leur proposant des solutions novatrices.

Dans le cadre de son poste à la Banque Scotia, il veillera à consolider les activités du groupe Services bancaires, Technologie et Innovation, au Québec et dans les provinces de l’Atlantique. Son mandat consistera à accentuer la présence de la Banque dans ces marchés en approfondissant les relations avec les clients et en établissant un lien avec le milieu technologique en pleine croissance dans l’Est du Canada.

Avant de se joindre à la Banque Scotia, il était directeur de la technologie des services bancaires de Silicon Valley Bank au Québec, où il a travaillé en étroite collaboration avec des acteurs technologiques à l’échelle du Canada, afin de concevoir des solutions d’emprunts appelées à contribuer à leur croissance.

Tout au long de sa carrière, Karl Théard a gravi les échelons en occupant des postes chez Desjardins Capital, où il était responsable des projets de capital de risque, ainsi qu’à la Banque de développement du Canada et à la Banque Nationale, où il a pu parfaire ses connaissances en matière d’évaluation des plans d’affaires et des stratégies de croissance afin d’offrir à ses clients des solutions d’emprunt personnalisées.

Karl Théard est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) spécialisé en comptabilité de HEC Montréal.

