Nouvelle administratrice du conseil d’administration

Nous sommes ravis d’accueillir Viviane Croux comme nouvelle administratricedu conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children). Elle est une leader exceptionnelle qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la finance. Elle apporte un ensemble diversifié de compétences et d’expertise, et partage un profond désir d’aider à améliorer la vie des enfants malades du Québec. Elle est un défenseur inestimable de la cause du Children et de La Fondation du Children.

Mme Croux, Première vice- présidente et cheffe Québec, BMO Entreprises Canada comptant près de 25 ans d’expérience dans le secteur financier. Mme. Croux a travaillé dans le domaine des marchés des capitaux, la gestion de patrimoine et des services bancaires commerciaux. Avant de joindre le secteur financier, elle a travaillé au sein d’un grand cabinet comptable à Montréal.

Mme Croux est également très engagée dans la communauté. Elle soutient de nombreuses organisations qui viennent en aide aux enfants et à leur famille, incluant Le Phare des enfants et familles et La Fondation des jeunes de la DPJ.

L'équipe à La Fondation du Children se réjouit de travailler avec Mme Croux, les autres membres de notre conseil d’administration et les Québécois visionnaires, pour transformer les soins et trouver des moyens de Panser autrement pour soigner les enfants du Québec.

