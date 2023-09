Nouveau président du conseil d’administration

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants est fière d’annoncer la nomination de monsieur Norman E. Hébert à titre de président de son conseil d’administration.

Assumer un rôle de chef de file à un moment critique

M. Hébert, président exécutif du Conseil de Groupe Park Avenue, prend la direction à un moment critique pour les soins pédiatriques. « Les besoins sont énormes dans presque tous les services », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. « Les dons sont plus importants que jamais. Nous sommes au cœur d’une campagne de financement d'envergure et M. Hébert a été un membre clé de notre Cabinet de campagne. Je me réjouis de travailler encore plus étroitement avec lui, les autres membres de notre conseil d’administration et les Québécois visionnaires, pour transformer les soins et trouver des moyens de Panser autrement pour soigner les enfants du Québec ».

Père et grand-père, M. Hébert se souvient d’avoir passé de nombreux après-midis à l’urgence avec son fils et sa fille qui, grands sportifs, ont dû faire soigner plusieurs fractures.

Soutien de longue date de la Fondation, l’engagement philanthropique de M. Hébert a été profondément influencé par son père. « Papa croyait que ceux qui réussissaient avaient le devoir de redonner à la société, non seulement en donnant de l’argent, mais aussi en donnant de leur temps et de leur énergie », a déclaré M. Hébert, qui a reçu l’Ordre du Canada en 2017. « Devenir président du conseil d’administration de La Fondation du Children est une vocation naturelle. J’ai hâte de contribuer à la réalisation de la vision de la Fondation pour transformer les soins afin que chaque enfant malade ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Ensemble, nous pouvons préparer un avenir en bonne santé à nos enfants et petits-enfants. »

M. Hébert succède à Mme Katrin (Kathy) Nakashima, qui a occupé ce poste depuis 2019 et a joué un rôle essentiel dans l’élaboration et le lancement de la campagne de financement de 200 millions $ de la Fondation intitulée Panser autrement. Nous remercions Kathy du fond du cœur pour son incroyable dévouement et ses conseils.

