Nouvel administrateur du conseil d’administration

Nous sommes ravis d’accueillir Mitch Garber, C.M. comme nouveau administrateur du conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children). Il est un leader exceptionnel dans le domaine de l’entrepreneuriat. Il apporte un ensemble diversifié de compétences et d’expertise, et partage un profond désir d’aider à améliorer la vie des enfants malades du Québec. M. Garber est un défenseur inestimable de la cause du Children et de La Fondation du Children.

Avocat de formation, M. Garber est cofondateur et ancien PDG d'Optimal Payments/Paysafe. Il a également été PDG de PartyGaming Plc/Party Bwin et de Caesars Acquisition Company, et a été président du conseil d'administration d'Invest in Canada, l'agence responsable des investissements étrangers au Canada. Cependant, tu connais peut-être mieux M. Garber pour ce qui doit être l'un des emplois les plus amusants au monde : propriétaire minoritaire et membre du comité exécutif du Kraken de Seattle (LNH).

M. Garber a dirigé plusieurs campagnes philanthropiques d'envergure, notamment en aidant à recueillir plus de 55 millions de dollars en tant que coprésident de la campagne Centraide 2016 et en coprésidant une campagne de 100 millions de dollars sur deux ans pour le CJA. Pour tout cela, et bien plus encore, M. Garber a reçu l'Ordre du Canada en 2019, ainsi que des doctorats honorifiques de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Montréal.

La fondation a déjà bénéficié de la formidable capacité de M Garber à collecter des fonds. Il était le patron d'honneur de notre tournoi de golf annuel l'année dernière et a tellement aimé l'expérience qu'il a décidé de recommencer pour le tournoi de 2023.

L'équipe à La Fondation du Children se réjouit de travailler avec M. Garber, les autres membres de notre conseil d’administration et les Québécois visionnaires, pour transformer les soins et trouver des moyens de Panser autrement pour soigner les enfants du Québec.

