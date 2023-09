Nouvel administrateur du conseil d’administration

Nous sommes ravis d’accueillir M. Harley Finkelstein comme nouvel administrateur du conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children). Leader exceptionnel et entrepreneur remarquable, il arrive avec un bagage diversifié de compétences et d’expertise, et partage un profond désir d’aider à améliorer la vie des enfants malades du Québec. M. Finkelstein est un défenseur inestimable de la cause du Children et de La Fondation du Children.

Avocat de formation, M. Finkelstein est le président de Shopify. Entrepreneur depuis toujours, il a fondé sa première entreprise à l’âge de 17 ans alors qu’il était étudiant à McGill. M. Finkelstein a obtenu son diplôme de droit ainsi que son MBA à l’Université d’Ottawa. Il a été l’un des « dragons » de l’émission Next Gen Den de la CBC et a été la vedette de l’émission I Quit de Discovery Channel.

Il a reçu le prix Ange investisseur canadien de l’année, le prix Canada’s Top 40 Under 40, le Fortune’s 40 Under 40, et a été intronisé au sein de l’Ordre d’Ottawa.

De 2014 à 2017, M. Finkelstein a siégé au conseil d’administration du C100, et, de 2017 à 2020, il a siégé au conseil d’administration de la Société Radio-Canada (CBC). Il siège actuellement au conseil d’administration de la Fédération nationale du commerce de détail, et de Operation Hope. M. Finkelstein a récemment cofondé Firebelly, une marque de thé moderne haut de gamme, et a cocréé Big Shot, un projet de baladodiffusion qui raconte le parcours des plus grands entrepreneurs juifs du siècle dernier.

L’équipe de La Fondation du Children se réjouit de travailler avec M. Finkelstein, les autres membres de notre conseil d’administration et les Québécois visionnaires, afin de transformer les soins et trouver des moyens de Panser autrement pour soigner les enfants malades du Québec.

Fondationduchildren.com