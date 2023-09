Chef de la direction financière

Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada, est heureuse d’annoncer la nomination de Christian Settano au poste de chef de la direction financière.

Christian supervisera la planification et la production de rapports financiers, les opérations financières, la trésorerie, l’approvisionnement, la sûreté et la sécurité d’entreprise ainsi que la gestion de l’immobilier et des établissements de BDC.

Christian se joint à BDC après avoir travaillé pendant plus de six ans à Investissement Québec, d’abord à titre de premier vice-président, Direction financière et affaires générales, puis à titre de premier vice-président, Finances, gestion des risques et technologies d'affaires. Il a joué un rôle clé dans la planification stratégique et financière d’Investissement Québec et dans l’évolution de l’organisation vers son nouveau mandat, axé sur la stimulation de l’investissement et l’attraction de capitaux étrangers.

Auparavant, Christian a occupé le poste de vice-président, Finances, Services bancaires aux entreprises et aux particuliers, à la Banque Laurentienne du Canada. Il a également travaillé à la succursale canadienne de la Société Générale, où il a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur financier de la division Produits dérivés sur actions et marchés mondiaux, basé à New York, et celui de chef de la direction financière pour toutes les activités canadiennes.

Christian est président du conseil d’administration du Musée de la santé Armand-Frappier, dont la mission est de favoriser la compréhension des sciences de la santé humaine afin de contribuer au bien-être des individus et des communautés. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité professionnelle, tous deux obtenus à HEC Montréal, et est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

