DIRECTEUR RÉGIONAL

La Banque Scotia poursuit sa croissance au Québec et annonce la nomination de Martin Lavigne à titre de Directeur régional, Québec pour ScotiaMcLeod.

Fort de 25 ans d’expérience, Martin Lavigne est une figure bien connue dans l’industrie financière. Avant de se joindre à la Banque Scotia, il a œuvré à titre d’exécutif à la Banque Nationale pendant plus de 15 ans, dont 9 à titre de Président de la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine.

Il compte également plusieurs autres réalisations importantes à son actif. En 2009, à l’âge de 38 ans, il a fait partie du prestigieux classement du Canada's Top 40 Under 40 et il a aussi été nommé, en 2017, gagnant de la catégorie courtiers de plein exercice du Top 25 de l’industrie financière québécoise de Finance et Investissement.

Il a également été membre du conseil d’administration de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) et de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), ce qui témoigne de sa connaissance approfondie du secteur financier, de la gestion de patrimoine et plus particulièrement du courtage de plein exercice.

Avant d’entamer sa carrière dans le secteur financier, son rêve et sa détermination au baseball l'ont amené à signer un contrat professionnel avec les Dodgers de Los Angeles à l'âge de 19 ans.

Aujourd’hui, cette détermination se transpose dans son engagement auprès des étudiants/athlètes afin que ceux-ci puissent conjuguer performance sportive et réussite scolaire, tout en étant des modèles inspirants et les leaders de demain. Membre du conseil d’administration de la Fondation Aléo depuis 2012, Martin en assume la présidence depuis 2021.

Martin Lavigne détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval ainsi qu’une formation en coaching des leaders, des équipes et des organisations de Edgenda International Mozaik.

