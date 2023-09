Président

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Steeve Lavoie au poste de président de Mailhot Industries.

M. Lavoie était tout récemment président de Bell Textron Canada ltée depuis 2019, un chef de file dans le domaine de la fabrication d’hélicoptère. M. Lavoie compte plus de 25 ans d’expérience en gestion d’exploitation du domaine aéronautique incluant une longue expérience chez Bombardier Aéronautique où il a occupé divers postes clés. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Lavoie pourra compter sur le talent et l’expertise de 500 professionnels œuvrant sur les divers sites de l’entreprise localisés à Saint-Jacques (Qc), Edmonton (Alberta), Nashua (É.-U.) et Silao (Mexique), ainsi qu’aux États-Unis avec sa filiale américaine Jarp.

« C’est une grande fierté pour Mailhot Industries d’accueillir un leader d’expérience à la tête de notre équipe. La grande expertise de M. Lavoie, jumelée à son professionnalisme et sa vaste expertise dans le secteur manufacturier, lui permettra de positionner et de renforcir notre titre de chef de file nord-américain dans notre secteur d’activités des vérins hydrauliques. Au nom de toute l’équipe de Mailhot Industries, je salue l’arrivée de M. Lavoie dans ses nouvelles fonctions et suis persuadé qu’il mènera notre entreprise vers l’atteinte de ses objectifs. »

