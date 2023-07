Fonds de solidarité FTQ Bioénergie

Normand Bélanger est une figure marquante du Fonds de solidarité FTQ. Y contribuant depuis sa fondation il y a 40 ans, il agissait à titre de président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ depuis 2009. Il passera le flambeau du Fonds immobilier pour tourner une nouvelle page de l'histoire du Fonds et prendre la tête du tout nouveau Fonds de solidarité FTQ Bioénergie.

Au fil de sa carrière, Normand a dirigé plusieurs équipes d'investissement, entre autres à titre de vice-président principal – Aérospatiale, construction, services et transport, de vice-président aux Investissements – Construction, immobilier et développement des exportations; et de directeur aux Investissements – Redressement. Il est reconnu pour sa capacité à rallier les partenaires et les promoteurs des projets autour d'une vision commune et il incarne au quotidien les valeurs sociales et solidaires du Fonds.

« Je suis très heureux à l'idée de prendre la direction du Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, une nouvelle société d'investissement dans des projets de bioénergie. Nous pouvons compter sur un savoir-faire et une équipe unique d'experts au Québec qui nous permettront de développer des partenariats et des projets pour contribuer à l'essor économique de nos régions tout en aidant le Québec à atteindre ses objectifs de réduction des GES et de lutte aux changements climatiques ».

Normand Bélanger est diplômé en gestion financière de HEC Montréal, en relations industrielles de l'Université de Montréal et en administration de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec. Il a également obtenu la certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval. Normand Bélanger a agi à titre d'administrateur pour plusieurs sociétés publiques et privées dans lesquelles le Fonds de solidarité FTQ détenait une participation.

Merci Normand de soutenir le Fonds de solidarité FTQ dans son développement et dans son ambition de soutenir la lutte aux changements climatiques. Ton expertise et ton expérience seront des atouts indéniables pour mener à bon port le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie!

Bon succès à Normand Bélanger, notre nouveau président-directeur général du nouveau Fonds de solidarité FTQ Bioénergie.

Apprenez-en plus sur cette importante nomination