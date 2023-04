Président du conseil d’administration

La Fondation CHU Sainte-Justine annonce la nomination de monsieur Pierre Pomerleau à la présidence de son conseil d’administration. Le président-directeur général sortant et actionnaire de l’entreprise Pomerleau succède ainsi à madame Jacynthe Côté, qui occupait ce poste depuis 2018.

Maintenir un leadership fort pour le futur de la pédiatrie

Cette transition de pouvoir s’effectue à un moment clé où la Fondation CHU Sainte-Justine tourne son regard vers l’avenir. « En 2023, les besoins restent colossaux en pédiatrie », soutient Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Poursuivre notre travail avec audace sera primordial pour permettre à notre centre hospitalier universitaire de continuer de faire face aux enjeux de santé avec l’excellence et la vision qu’on lui connaît. Dans cette optique, l’accueil d’un leader et humain de la trempe de Pierre Pomerleau est une immense fierté. Je suis convaincue de son dévouement à mener notre mission toujours plus loin ».

Du même souffle, elle a salué l’engagement de Jacynthe Côté : « Nous avons eu le privilège inouï d’être dirigés par une femme et une professionnelle dévouée, incluant au plus fort des années de pandémie. S’il était de taille, le défi était surtout à la hauteur de la grande dame qu’est Jacynthe Côté. Notre reconnaissance envers son leadership est gigantesque. Je la remercie d’avoir mobilisé toute son expertise et son cœur à soutenir la cause des enfants et des familles du Québec. »

Pierre Pomerleau, philanthrope aguerri

En acceptant cette passation de flambeau, Pierre Pomerleau poursuit une collaboration de nombreuses années avec la Fondation CHU Sainte-Justine. « J'ai toujours défendu avec grande conviction la santé des enfants et des familles du Québec, étant le père de trois enfants ayant reçu des soins de pointe à Sainte-Justine. Cette nomination au poste de président du conseil est un privilège que je me ferai le devoir d’honorer avec cœur, diligence et dévouement. Je remercie les administrateurs et l'équipe de la Fondation pour leur confiance », a soutenu monsieur Pomerleau. Avec sa conjointe Julie Moisan, il coprésidait l’an dernier le Tournoi Cachou de Sainte-Justine, évènement phare de collecte de fonds au sein de la communauté des affaires de Montréal. Sous sa gouverne, un montant record de près de 2 M$ avait alors été amassé.

L’entrée en poste de monsieur Pomerleau est effective dès aujourd’hui.

