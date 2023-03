PDG, cheffe de la direction et associée

Dans un milieu conservateur et ancré dans ses traditions, Morency, Société d’avocats a choisi de faire les choses autrement en brisant les conventions et en « sortant de la profession » pour donner les commandes à une leader d’expérience qui veillera à propulser le cabinet au niveau supérieur. La nomination de Sarah-Mélanie Lambert marque ainsi une toute nouvelle ère pour le cabinet national.

Cumulant une vingtaine d’années comme gestionnaire, Sarah-Mélanie, membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, a fait son entrée chez Morency en 2019 comme directrice générale adjointe, avant d’en être nommée directrice générale. Bien qu’elle n’exerce pas comme avocate, la femme de carrière a vite trouvé dans le domaine juridique un milieu qui cadre avec son esprit cartésien et sa droiture.

Reconnue pour sa capacité à mobiliser ses équipes, la nouvelle PDG et cheffe de la direction a pris, en janvier dernier, la tête de la société qui compte 150 professionnels à Montréal, à Québec et à Saguenay. Elle devient ainsi la cheffe d’orchestre de l’organisation et se consacrera à l’avancement des dossiers stratégiques du cabinet, tout en ayant une vision globale sur les affaires et sur sa saine gouvernance. Cette structure réinventée permet ainsi aux associés de Morency de briller là où ils excellent : exercer le droit et servir les clients face à leurs différents enjeux.

Parmi les projets porteurs qu’elle compte piloter, Sarah-Mélanie souligne l’importance d’assurer la pérennité du cabinet, qui compte plus de 50 ans d’existence. Cela passe notamment par le recrutement des stagiaires qui deviendront les futurs avocats et assureront la relève dont le cabinet a besoin. Environnement de travail où règne la collégialité, conditions plus souples que dans les grands cabinets, culture axée sur le mentorat, champs de pratique ultra diversifiés : Morency a déjà plusieurs cartes en mains pour attirer les jeunes qui recherchent plus d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Si elle est fière d’évoluer pour un cabinet ayant une vision différente pour l’avenir, Sarah-Mélanie est également guidée par la volonté d’être un modèle pour celles qui suivront. « J’ai eu la chance d’avoir des modèles de femmes inspirantes, j’ai envie que les jeunes professionnelles sachent que c’est possible de grimper les échelons dans le milieu des affaires, et ce, même si elles ont un parcours atypique. »

https://morencyavocats.com/