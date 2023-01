Vice-président exécutif

Pierre Laboursodière se joint à la Banque Scotia

La Banque Scotia poursuit sa croissance au Québec et annonce la nomination de Pierre Laboursodière au poste de vice-président exécutif Gestion de Patrimoine, Banque Privée, pour l’Est du Canada. À cet égard, il assurera l’orientation stratégique et le leadership des équipes des services bancaires privés d’Ottawa, du Québec et des provinces de l’Atlantique.



Professionnel chevronné, il compte une trentaine d’années d’expérience dans l’industrie financière et il a dirigé plusieurs unités de gestion de patrimoine. Il a occupé des postes clés en gestion privée et services bancaires commerciaux; en services bancaires privés; en planification financière; en gestion de placements; en services bancaires aux particuliers ainsi que dans les domaines de l’assurance et de la philanthropie.



Pierre Laboursodière a une feuille de route impressionnante, ce qui démontre sa capacité à produire des résultats remarquables et à bâtir des relations fructueuses avec ses partenaires. Outre son expertise pointue en matière de gestion de patrimoine et de services financiers, ses principales forces résident dans son leadership pour mobiliser ses équipes de travail.



Pierre est une personne résolument engagée dans sa communauté. Il siège à divers conseils d’administration tels que ceux de La Maison de la Sérénité, de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve Rosemont ainsi qu’à celui de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Sherbrooke et il détient plusieurs titres professionnels en gestion de patrimoine, dont celui de planificateur financier agréé.

