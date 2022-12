Présidente et chef des opérations

Barry F. Lorenzetti, fondateur, président du conseil et chef de la direction de BFL CANADA, a le plaisir d’annoncer la nomination de Lisa Giannone au poste de présidente et chef des opérations de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2023.

Lisa a rejoint BFL CANADA en 2009 et dirige la région de l’est depuis 2019. Elle affiche un parcours fructueux avec un leadership éprouvé depuis 33 ans dans l’industrie.

Lisa excelle dans la planification stratégique et les négociations de haut niveau et elle est reconnue pour sa créativité à trouver des solutions non conventionnelles et novatrices avec les assureurs et les clients.

Dans son rôle de présidente et chef des opérations, Lisa gérera les opérations nationales. Elle coopérera avec les membres du Bureau du président nouvellement créé afin de faire croître notre entreprise à travers toutes les régions canadiennes, de miser sur les talents, d’élargir notre portefeuille de clients et d’innover dans nos activités tout en conservant notre modèle d’affaires unique et réussi.

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l’une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d’assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L’entreprise compte sur une équipe de plus de 1 200 professionnels répartis dans 24 bureaux à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d’assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d’assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde.

https://www.bflcanada.ca/fr/article/nomination-de-mme-lisa-giannone-a-la-presidence-de-bfl-canada/