Associée

Montréal, le 23 novembre 2022 – Woods est très fier d'annoncer que Cara Cameron a joint le cabinet en tant qu'associée. Parallèlement à son expérience en litige commercial, Cara apporte à Woods une précieuse compétence en matière de fraude commerciale, de procédures de localisation et de recouvrement d'actifs, ainsi que d'enquêtes et de défense en matière de criminalité en col blanc. Ses résultats remarquables devant tous les niveaux de tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada, ainsi que dans les procédures de médiation et d'arbitrage, seront particulièrement bénéfiques pour nos clients.



Au cours de ses vingt années de pratique, elle a représenté avec succès, devant les tribunaux de première instance et d’appel, des entreprises canadiennes et internationales opérant dans un large éventail de secteurs tels que les services financiers, la technologie, la fabrication, la construction, les services publics, ainsi que les arts, le divertissement et les loisirs. Elle excelle également dans la résolution extrajudiciaire des différends et fournit des conseils sur les stratégies d'atténuation des risques.



Diplômée de l'Université McGill, Cara est également fréquemment invitée à donner des conférences et à écrire sur des sujets liés aux litiges complexes. Elle figure parmi les chefs de file du litige au Canada dans les répertoires juridiques les plus réputés, notamment Chambers Canada, The Canadian Legal Lexpert® Directory, The Best Lawyers in Canada et Benchmark Litigation. Ce dernier l'a aussi nommée parmi les 100 meilleures femmes en litige au Canada.

Pour plus d'informations sur Woods, visitez le site http://boutiquelitige.com et retrouvez Woods sur LinkedIn.



À propos de Woods - Basée à Montréal, Woods est reconnue comme la plus importante boutique bilingue de litige, d'arbitrage et d'insolvabilité et restructuration au Canada, avec des avocats multi-juridictionnels formés en droit civil et en common law dont les compétences excèdent les frontières. Woods est classée parmi les meilleurs cabinets de litige par des répertoires tels que Chambers Canada, Lexpert, The Legal 500 et Benchmark Litigation Canada.