Cheffe Québec, BMO Entreprises

Nous sommes fiers d’accueillir Viviane Croux chez BMO, à titre de Cheffe Québec, BMO Entreprises. Madame Croux possède une expertise professionnelle unique en matière de développement de services bancaires de premier ordre aux grandes entreprises.

Comptable professionnelle agréée et diplômée des HEC Montréal et de l’Université McGill, comptant près de 25 ans d’expérience dans le secteur financier, Viviane Croux possède une expérience unique : elle a travaillé dans le domaine des marchés des capitaux, a dirigé des équipes dans le secteur de la gestion de patrimoine et, au cours des dernières années, dans le secteur des services bancaires pour les entreprises de premier ordre.

Cette nomination témoigne de l’engagement continu de BMO à aider les entreprises du Québec à progresser en leur offrant les ressources et la force d’une banque locale aux capacités mondiales, ainsi que les connaissances nécessaires pour personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins distincts.