La Fondation de l’Hôpital général juif (HGJ) est fière d’annoncer la nomination de David Amiel dans le rôle de président de son conseil d’administration. Ce chef d’entreprise accompli, respecté et bilingue, se joint à la Fondation fort d’une expérience et d’un dynamisme qui seront profitables au développement de la cause. M. Amiel est le co-directeur général de l’entreprise Maroline Distributing. Depuis plus d’une décennie, il contribue activement à la communauté métropolitaine en occupant de nombreux postes de direction dans le domaine philanthropique.

« L’HGJ est un chef de file en matière d’innovation qui attire les meilleurs et les plus brillants professionnels de la santé. C’est pour moi un honneur d’accepter ce rôle au soutien des efforts de financement de l’hôpital », a-t-il déclaré.

L’HGJ, qui s’est classé à maintes reprises au premier rang des hôpitaux du Québec, est un hôpital d’enseignement affilié à l’Université McGill qui offre des soins de courte durée et spécialisés. Depuis sa fondation en 1934, l’HGJ sert une population diversifiée de patients, indépendamment de la religion, de la langue ou de l’origine ethnique. Avec une spécialisation en grossesses à haut risque et en soins néonataux, l’HGJ est l’établissement où il y a le plus de naissances au Québec. De plus, ses services d’urgence sont les plus achalandés de la province. Le Centre du cancer Segal de l’HGJ est reconnu pour ses traitements et ses recherches révolutionnaires. L’Institut Lady Davis compte également parmi les plus grands et les plus influents centres de recherche médicale au pays.

Depuis 1969, la mission de la Fondation de l’HGJ est de favoriser l’avancement des soins de santé et de la recherche médicale à l’intention des citoyens du Québec en appuyant l’HGJ de Montréal.

Pour en apprendre plus sur la fondation : https://www.jghfoundation.org/fr/.