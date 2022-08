Présidente-directrice générale

Roche Canada est très heureuse d’accueillir Brigitte Nolet, la présidente-directrice générale de Roche Canada Pharma. En tant que citoyenne canadienne originaire de Welland, Ontario, Mme Nolet a occupé plusieurs postes de direction, aux échelons local et mondial depuis son entrée chez Roche en 2006. Elle était récemment directrice générale de Roche Belgique et Luxembourg, mais a également été directrice des affaires gouvernementales et politiques en matière de santé pour la division des soins spécialisés de Roche Canada; directrice de l’équipe mondiale sur les politiques de santé à Bâle; leader d’intégration pour la gamme de produits du secteur des maladies rares pour Roche UK, et a aussi occupé des postes dans plusieurs industries et au sein de plusieurs ministères au gouvernement fédéral avant de se joindre à Roche.

Leader tri-sectorielle bilingue, Mme Nolet a travaillé dans les secteurs public et privé, sans but lucratif. Elle attribue une grande partie de son succès au travail en partenariat avec les patients, le gouvernement et les intervenants du secteur des soins de santé pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine.

Mme Nolet dirigera désormais une équipe diversifiée du siège social canadien de Roche situé à Mississauga, en Ontario, regroupant plus de 1 500 personnes. Elle a de plus été élue au conseil d’administration de Médicaments novateurs Canada (MNC) et est la PDG supportant l’équipe opérationnelle de MNC Québec.

Bienvenue, Brigitte!

