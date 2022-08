Cheffe de l’exploitation, BDC

BDC a le plaisir d’annoncer la nomination de Véronique Dorval comme cheffe de l’exploitation.

À ce titre, Véronique supervisera les lignes d’affaires Financement, Capital de croissance et transfert d’entreprise et Services-conseils de BDC. Elle contribuera également à diriger le nouveau chapitre ambitieux de BDC, qui vise à donner à plus de propriétaires de PME les moyens de bâtir un avenir meilleur et plus inclusif, plus durable et plus prospère pour eux-mêmes et elles-mêmes, leurs collectivités et l’ensemble de l’économie canadienne.

Forte d’une carrière impressionnante de 23 années comme leader d’entreprise stratégique, Véronique a démontré sa capacité à stimuler la croissance, à réaliser des transformations ambitieuses et à créer un modèle opérationnel numérique toujours axé sur le client.

Avant de se joindre à BDC, Véronique était première vice-présidente et cheffe de l’expérience client à la Financière Sun Life, où elle a défini un programme de transformation et était responsable des ventes dans tous les canaux directs, assurant une croissance considérable. Au cours de son mandat de huit ans à la Financière Sun Life, elle a également assumé des responsabilités liées aux initiatives stratégiques, à l’acquisition de clients, à l’engagement et à la loyauté.

Auparavant, elle a travaillé 12 ans à titre de directrice associée chez McKinsey & Company, où elle a dirigé des mandats de services-conseils en gestion pour de grandes institutions financières nord-américaines et d’autres clients et clientes.

Véronique est analyste financière agréée (CFA) et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke. Elle a effectué une partie du programme au Mexique, en Espagne et en Inde. Elle siège au conseil d’administration des Grands Ballets Canadiens de Montréal et est une contributrice passionnée à l'organisation Fillactive, qui cherche à aider les adolescentes à construire une base de forme physique qui les accompagnera tout au long de leur vie.

