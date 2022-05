Desjardins

Le conseil d'administration du Mouvement Desjardins est heureux d'annoncer la réélection de M. André Grenier. L’évolution de la composition du conseil d’administration témoigne de la volonté de Desjardins d’enrichir sa gouvernance afin de toujours mieux servir les membres et clients. Il bénéficie de l’apport de personnes aux compétences diversifiées et ciblées en fonction d’un profil collectif qu’il adopte. Composé à 42% de femmes, Desjardins se rapproche de son objectif d’atteindre la parité des genres en 2024.



Réélection de M. André Grenier

Titulaire d’un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval, M. Grenier apporte une contribution spécifique au conseil dans le domaine de la gestion des entreprises agricoles. M. Grenier est également spécialisé en conseil stratégique et en analyse financière des entreprises. Il est aussi consultant et expert-conseil pour le service de médiation en matière d’endettement dans le secteur agricole ainsi qu’en évaluation des dommages et des actifs dans de nombreuses causes judiciaires et liées aux assurances.



Également, le conseil d’éthique et de déontologie annonce la réélection par acclamation de Messieurs Michel Guénette et Michel Yelle. Cette instance est vouée à l’évolution et à la surveillance de la déontologie du Mouvement.

Pour plus d’informations, consultez les profils des membres du conseil d’administration et conseil d’éthique et de déontologie sur le desjardins.com.