Vice-président aux technologies et gestion des fonds, et chef du développement à l’international des entreprises du Fonds de solidarité FTQ

De L.A. à Montréal, toujours avec le même objectif : propulser les entreprises d’ici à l’international

Gestionnaire, entrepreneur et administrateur chevronné, Philippe P. Huneault possède une solide expérience dans le financement d’entreprises pour les secteurs public et privé, le développement des affaires et l’innovation, secteur où il s’est bâti un réseau étendu d’entreprises partenaires.

Philippe assumait depuis les dernières années les fonctions de délégué général du Québec à Los Angeles et pour l’antenne du Québec à Silicon Valley. Il y a été au cœur de la collaboration dans la lutte aux changements climatiques et dans le développement de l’économie verte, notamment l’électrification des transports.

« Ces dernières années, j’ai eu le privilège d’accompagner les entreprises québécoises dans leur développement international. Je suis choyé de pouvoir rentrer à la maison tout en poursuivant dans cette voie, en mettant mon réseau, mon expérience et mes compétences au service des entreprises partenaires du Fonds, au sein d’une organisation et avec une équipe dont la vision et les valeurs rejoignent parfaitement les miennes. »

Fort de ses 30 années d’expérience, Philippe mettra à profit ses compétences et son expérience au plus grand bénéfice des entreprises partenaires du Fonds de tous les secteurs, afin qu’elles puissent conquérir de nouveaux marchés à l’international. Il prend également la tête d’un secteur en forte croissance, celui des technologies et de la gestion des fonds.

L’arrivée de Philippe soutiendra la consolidation de deux piliers stratégiques pour la croissance du Fonds, soit le secteur des technologies et le développement international. Le Fonds ne fait pas qu’investir dans ses entreprises partenaires, il les accompagne dans toutes les étapes de leur croissance, et cela inclut plus que jamais l’aide à l’exportation et au développement de nouveaux marchés.

Toutes nos félicitations!

