BDC

La Banque de développement du Canada (BDC) est heureuse d’annoncer la nomination de Sandra Odendahl au nouveau poste de première vice-présidente et lead, Développement durable et diversité.

À ce titre, Sandra est responsable de toutes les facettes des programmes de BDC en matière de développement durable et de ESG, y compris les efforts accrus et renouvelés de la Banque en matière d’environnement ainsi que sa stratégie en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.

Pionnière de la finance durable, Sandra est une voix respectée et reconnue en ce qui a trait à la promotion du développement durable et du capitalisme propre. À son avis, les entreprises peuvent – et doivent – exercer une influence positive sur l’économie, l’environnement et les collectivités.

Forte de plus de 25 ans d’expérience en sciences environnementales, en financement responsable et en innovation sociale, Sandra jouera un rôle clé dans la vision ambitieuse de BDC qui consiste à paver la voie aux entrepreneur.es qui bâtissent un monde meilleur qui ne laissera aucun et aucune de côté.

Avant de se joindre à BDC, Sandra était vice-présidente et cheffe mondiale, Développement durable, à la Banque Scotia. Elle y supervisait les programmes de développement durable et d’impact social pour l’entreprise, la production de rapports relatifs aux facteurs ESG et la stratégie relative au changement climatique. Elle a également siégé au Conseil mondial sur l’inclusion de la banque. Sandra a précédemment occupé divers postes de direction à RBC, où elle a élaboré et dirigé des stratégies et programmes de durabilité de l’environnement et de finance sociale à l’échelle de l’entreprise.

Sandra a siégé au conseil d’administration de nombreux organismes sans but lucratif, notamment l’Institut climatique du Canada, l’Accélérateur de transition et NEXT Canada. Elle est titulaire d’une maîtrise ès sciences appliquées en génie chimique et détient le titre d’analyste financière agréée.

BDC est la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Elle offre un accès au financement, ainsi que des services conseil pour aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque.

Pour en savoir plus sur le développement durable à BDC : https://www.bdc.ca/fr/a-propos/developpement-durable