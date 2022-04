FMSQ

Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Vincent Oliva, est heureux d’annoncer la nomination du Dr Rafik Ghali à titre de directeur des affaires professionnelles de la FMSQ.

Chirurgien vasculaire à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont renommé pour ses qualités humaines, son leadership et ses compétences scientifiques, le Dr Ghali détient une vaste expérience de la pratique médicale. Au cours de sa carrière, il a occupé diverses fonctions médico-administratives, dont celle de président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il entrera officiellement en fonction à compter du 25 avril prochain.

À propos

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

https://fmsq.org/fr/salle-de-presse/actualites/nomination-du-directeur-des-affaires-professionnelles