Vins Arterra Canada

Le conseil d’administration de Vins Arterra Canada (Arterra) est fier d’annoncer la nomination de John Boynton au poste de président et PDG.

Avant de se joindre à nous, John travaillait chez NordStar (société mère de Torstar), où il occupait le poste de vice-président et président du service numérique. Il était auparavant président et PDG de Torstar et éditeur du Toronto Star, où il a créé et dirigé une transformation numérique de l’entreprise axée sur la croissance.

John est un PDG chevronné qui a fait ses preuves en aidant les entreprises à se transformer et à se développer, en particulier dans l’espace numérique. Tout au long de ses 35 ans de carrière, il a travaillé dans de nombreux secteurs différents et a acquis une expérience approfondie dans l’établissement de relations multicanales avec les consommateurs grâce aux appareils mobiles, au numérique, aux données et au commerce électronique.

« Arterra est un modèle de succès au pays qui permet de faire connaître le Canada dans l’industrie des vins du monde entier par des marques fortes comme Jackson-Triggs et Inniskillin. Je suis ravi de me joindre à l’équipe de classe mondiale d’Arterra et j’ai hâte de diriger cette entreprise dans le prochain chapitre de sa croissance », a déclaré John.

Vins Arterra Canada, Inc. est la plus importante entreprise de production et de commercialisation de vins canadiens et importés, primés et reconnus à l’échelle internationale au Canada. Elle détient entre autres les marques Jackson-Triggs, Inniskillin, Bodacious, BASK, Saintly, Bù et Kim Crawford. Basée à Mississauga, en Ontario, Arterra exploite huit domaines vinicoles partout au pays et plus de 690 hectares de vignobles de prestige dans les régions vinicoles du Canada.

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2022/10/c7113.html