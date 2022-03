Groupe Sélection

Réal Bouclin, Président-fondateur et Chef de la direction de Groupe Sélection, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Richard Dansereau au poste de Président, Division Immobilière, une toute nouvelle division de l’entreprise. Cet ajout stratégique à l’équipe de direction de Groupe Sélection permettra de soutenir l’expansion des projets multirésidentiels intergénérationnels de l’entreprise, au sein desquels sont d’ailleurs déployées ses marques Yimby, Hoop et Waltz, à l’échelle canadienne et internationale.

« C’est un immense plaisir qu’un dirigeant chevronné de calibre international comme Richard se joigne à notre groupe de leaders. Nous sommes persuadés que sa grande expertise et sa vision novatrice de l’immobilier contribueront activement au déploiement soutenu des bannières de Groupe Sélection, et à leur rayonnement. » - Réal Bouclin

Monsieur Dansereau est un gestionnaire de renom qui, jusqu’à tout récemment, occupait le poste de président et chef mondial de Fiera Immobilier, une société qui possède et gère un portefeuille de plus de 7,2 milliards de dollars de propriétés immobilières au Canada et au Royaume-Uni. Son impressionnante feuille de route l’a mené à être impliqué dans tous les aspects de l’industrie immobilière dans la plupart des grands marchés du Canada, des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest et de l'Asie.

« Avoir l’occasion de participer à l’expansion d’une entreprise fièrement québécoise qui fait une différence dans la vie de ses résidents et employés est emballante. La vision intergénérationnelle et de développement durable de Groupe Sélection s’aligne parfaitement avec mes valeurs et ma vision. » - Richard Dansereau

M. Dansereau entrera en fonction le 16 mars.

