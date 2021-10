Cheffe des affaires juridiques et secrétaire corporative, BDC

BDC, la banque des entrepreneurs canadiens, est fière d’annoncer la nomination de Jennifer Dibblee au poste de cheffe des affaires juridiques et secrétaire corporative.

Avocate de formation, Mme Dibblee possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine juridique.

Avant de se joindre à BDC, Mme Dibblee occupait le poste de vice-présidente, Services juridiques et secrétaire corporative à iA Groupe Financier, grande société d'assurance et de gestion de patrimoine.

Dans ce rôle, elle a développé une équipe juridique unifiée à l’échelle du Canada et des États-Unis en vue de créer un service efficace, intégré et engagé dans un contexte de travail décentralisé. Également, en travaillant en étroite collaboration avec le conseil d’administration, elle a su renouveler le Cadre de gouvernance d’iA ainsi que le mandat du secrétariat corporatif, son approche et son rôle.

Après avoir débuté en cabinet privé, Mme Dibblee est entrée chez iA Groupe financier. Tout au long de son parcours au sein de l’organisation, elle a assumé des responsabilités croissantes à l’échelle de l’ensemble des secteurs d’affaires, notamment dans les domaines du droit des sociétés, de la gouvernance d’entreprise, des valeurs mobilières et des fusions et acquisitions.

Originaire d’Halifax, Mme Dibblee est titulaire d’un baccalauréat en droit civil de l’Université Laval, d’un baccalauréat en Common Law de l’Université McGill et d’un baccalauréat en Sciences de l’Université Dalhousie. Elle est membre du Barreau du Québec.

