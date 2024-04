(Montréal) L’éclipse totale a permis aux Cantons-de-l’Est de « rayonner sur la scène internationale », selon l’association touristique régionale qui estime que des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées dans la région dans les derniers jours.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

La directrice de Tourisme Cantons-de-l’Est évalue que la région a accueilli entre « 50 000 et 100 000 personnes facilement » lorsque la Lune a caché le Soleil lundi.

« On va avoir les chiffres officiels sur l’achalandage réel mardi prochain », a précisé Lysandre Michaud-Verreault, en ajoutant que le « taux d’occupation dans les hôtels était de 99,9 % dans la grandeur des Cantons-de-l’Est ».

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne, Mme Michaud-Verreault a expliqué que son organisation « n’a pas été prise par surprise et qu’elle était bien préparée » à recevoir cette quantité inhabituelle de visiteurs.

Tourisme Cantons-de-l’Est avait recueilli de l’information, plusieurs mois à l’avance, sur le flux de touristes que provoquent habituellement les éclipses totales.

« Il y a deux ans, on a mis en place un comité multisectoriel régional, donc avec des secteurs comme la santé publique, la sécurité publique, la SQ et d’autres, en vue de coordonner le flux des visiteurs » et « on avait organisé plus d’une cinquantaine de sites à travers les Cantons-de-l’Est pour recevoir les visiteurs et pouvoir les répartir », a-t-elle expliqué.

« Alors on savait qu’on pouvait accueillir entre 60 000 et 80 000 personnes dans ces sites et qu’à cela s’ajoutaient tous les autres sites non désignés. »

Des retombées médiatiques

L’association touristique a indiqué avoir identifié « plus de 600 articles, mentions à la radio ou à la télé » qui ont cité « les Cantons-de-l’Est comme une destination éclipse ou une destination astrotouristique », dans des médias du pays et de l’étranger.

« On a également eu 65 000 visites sur les pages éclipses de nos sites web », alors « ça nous a vraiment permis de rayonner sur la scène internationale », a ajouté Lysandre Michaud-Verreault.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Éclipse à Mont-Mégantic

« Pour les touristes, le fait d’avoir vécu un évènement aussi extraordinaire dans les Cantons-de-l’Est, c’est sûr que ça marque les esprits », alors « ça laisse présager qu’ils auront le goût de revenir en raison du sentiment positif lié à leur expérience », selon la directrice de l’association touristique.

Mme Michaud-Verreault croit également que plusieurs personnes qui ont lu ou entendu parler de la région en raison de l’éclipse « vont maintenant la considérer comme une destination touristique ».

Ce n’est pas parce que la région a bénéficié d’une grande couverture médiatique qu’elle tentera maintenant d’économiser de l’argent en réduisant les budgets de ses campagnes publicitaires, au contraire.

« C’est un bon moment pour ramener d’autres messages, de plein air ou de tourisme gourmand par exemple », donc « on veut profiter de l’occasion pour faire des rappels aux gens des États-Unis et de l’Ontario » qui ont entendu parler des Cantons-de-l’Est dans les derniers jours.