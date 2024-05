Une perte nette de 117,5 millions a été enregistrée à la Banque Laurentienne pour les mois de février, mars et avril alors qu’un profit de 49,3 millions avait été généré il y a un an.

La réorganisation des activités à la Banque Laurentienne entraîne une charge de restructuration de près de 200 millions dans les résultats présentés vendredi par l’institution financière montréalaise.

Une perte nette de 117,5 millions est ainsi enregistrée pour les mois de février, mars et avril alors qu’un profit de 49,3 millions avait été généré il y a un an.

Les résultats présentés comprennent des charges de dépréciation et de restructuration de 196,8 millions liées à la réorganisation des activités de la banque et à la dépréciation du secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

La direction explique avoir identifié des indicateurs de dépréciation possible relativement aux actifs de la banque. À la suite d’un test de dépréciation pour le secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, une charge de dépréciation de 156 millions est comptabilisée en lien avec le goodwill (84 millions), les logiciels et immobilisations incorporelles (66 millions), et les immobilisations corporelles (5,8 millions).

L’organisation indique par ailleurs que la décision de réduire des deux tiers l’espace loué pour ses bureaux corporatifs à Toronto entraîne des charges de 13,2 millions dans les résultats du trimestre.

Des indemnités de départ de 2,9 millions sont aussi comptabilisés dans les résultats trimestriels présentés vendredi et la direction prévoit comptabiliser des charges supplémentaires d’environ 7 millions dans les résultats du trimestre actuellement en cours.

Le dividende trimestriel demeure inchangé à 47 cents par action.

Ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels, le profit par action du trimestre atteint 90 cents, ce qui est supérieur aux 88 cents attendus par les analystes. C’est toutefois inférieur aux 1,16 $ par action générés un an plus tôt.

Le nouveau PDG Éric Provost partagera en cours de journée son plan stratégique renouvelé. Son plan doit s’articuler autour de trois priorités : devenir plus centré sur le client, simplifier l’organisation, et des investissements technologiques axés sur le fonctionnement de la banque et l’amélioration des systèmes.

La revue des opérations vise à concentrer les énergies et les ressources de l’organisation dans des secteurs où la Laurentienne croit pouvoir se démarquer ou avoir un impact dans le marché se poursuit.

La performance dévoilée vendredi par la Laurentienne est plus faible qu’elle peut paraître, juge l’analyste Meny Grauman, de la Scotia. « Cela dit, nous attendons de la journée des investisseurs en après-midi qu’elle nous donne une meilleure idée de la voie à suivre pour cette banque », ajoute-t-il dans une note envoyée vendredi à ses clients.

La banque a annoncé il y a deux semaines le licenciement d’une cinquantaine d’employés, l’équivalent d’environ 2 % de l’effectif alors que la direction poursuivait l’« optimisation » de sa structure organisationnelle.