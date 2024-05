Deuxième trimestre RBC hausse son bénéfice et son dividende

(Toronto) La Banque Royale du Canada affirme qu’elle récompense ses actionnaires puisque son bénéfice du deuxième trimestre a augmenté par rapport à l’année dernière et qu’elle a conclu avec succès son acquisition de HSBC Canada. Les investisseurs ont apprécié, l'action de la plus grande banque au pays prenait plus de 5% à Toronto.