(Montréal) Le marché des transactions commerciales au Québec a affiché des résultats en baisse au premier trimestre, selon un nouveau rapport de RE/MAX Québec.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Un total de 677 transactions ont été réalisées dans la province au cours des premiers mois de 2024, contre 731 à la même période l’an dernier, représentant un repli de 7 %.

La valeur monétaire des ventes en date du 31 mars dernier s’est chiffrée à 1,92 milliard, soit un recul de 44 % par rapport à la même période l’an dernier. La chute est de 62 % lorsque le montant est comparé avec celui du premier trimestre de 2022.

Les volumes ont commencé à descendre à des niveaux un peu plus bas en 2023, après une période où le marché présentait des chiffres « très élevés », indique Christian-Pierre Côté, directeur exécutif chez Côté-Mercier Service de données, la firme-conseil spécialisée en immobilier ayant réalisé l’analyse pour RE/MAX Québec.

La chute continue au premier trimestre de 2024. On ne sent pas le rebond auquel on aurait pu s’attendre. Christian-Pierre Côté, directeur exécutif chez Côté-Mercier Service de données

Selon lui, les coûts élevés de la construction et les taux hypothécaires encore élevés créent de l’incertitude sur le marché et freinent toute reprise significative.

Sur une période de 12 mois, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, la diminution est moins prononcée en comparaison à la même période 12 mois plus tôt. Elle est de 13 % en nombre de transactions et de 21 % en volume monétaire. L’étude souligne que « le premier trimestre n’est jamais celui qui a le plus de poids dans l’année ».

Les quatre groupes d’actifs du marché commercial ont subi des baisses comparativement au début de 2023. Le secteur des terrains a connu la plus forte diminution (-55 % du volume et -31 % du nombre de transactions).

Le groupe qui englobe les immeubles de bureaux, de vente au détail et des services, affiche un recul de 34 % au niveau du volume et une chute de 6 % pour le nombre de ventes. Celui du résidentiel, qui comprend les immeubles de 12 logements et plus, enregistre des baisses de 43 % du volume monétaire et de 12 % du nombre de transactions.

Pour sa part, le secteur industriel enregistre la plus faible descente (-33 % du volume et -31 % pour le nombre de transactions).

La plupart des régions ont connu des reculs, mais certaines s’en sortent mieux. La Mauricie a enregistré une augmentation de plus de 90 % du volume monétaire transigé au cours du dernier trimestre, pour un total de 35 millions, selon RE/MAX Québec.

La région de Chaudière-Appalaches a aussi connu une hausse, mais faible, de 1,36 %, pour un total de 79 millions.