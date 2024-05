Au Québec, la crevette nordique se pêche principalement dans la région de Sept-Îles, suivie de celle de l’île d’Anticosti et de l’estuaire du Saint-Laurent.

Ce ne sera une surprise pour personne : la saison a été catastrophique pour les pêcheurs de crevettes québécois. Pour compenser les petites quantités récoltées ici, les deux seules usines qui transforment encore de la crevette au Québec ont acheté de la crevette nordique pêchée dans les eaux de la Norvège.

C’est la seule façon de continuer à aussi transformer la crevette québécoise, estime Patrice Élément, de l’Office des pêcheurs de crevettes du Québec. L’usine de crevette de Matane a fermé en mars. Selon M. Élément, si les usines restantes fermaient à leur tour, ça serait une catastrophe pour les pêcheurs, et ça marquerait dare-dare la fin de la pêche commerciale à la crevette au Québec.

Cette crevette pêchée en Scandinavie fait le chemin en mer, souvent vers Halifax, puis prend la route vers la Gaspésie où elle est décongelée, transformée et congelée à nouveau avant de reprendre la route vers les commerces. La pratique n’est pas nouvelle, mais a été plus importante et essentielle cette année, disent les représentants de l’industrie.

« Les pêcheurs québécois ne sont pas impliqués », précise Jean-Paul Gagné, directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, qui ajoute que les crevettes nordiques de la Norvège et du Québec sont identiques.

Le professeur de l’Université du Québec à Rimouski Dominique Robert croit aussi que la crevette norvégienne maintient ici l’expertise pour la transformation.

Ça n’est pas l’idéal, dit-il, d’un point de vue écologique, « mais il faut penser à conserver notre pouvoir de transformer les produits de la mer. Ça fait partie du portrait de notre souveraineté alimentaire ».

Dominique Robert rappelle qu’avec des initiatives comme Fourchette bleue, le Québec valorise de plus en plus ses produits de la mer, que l’on souhaite consommer ici plutôt que d’exporter. « Pour ça, dit-il, il faut être capables de transformer nos ressources. Une usine qui ferme rouvre rarement. »

Une saison de transition

« Ça va nous prendre une année de transition », dit le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche. Jean-Paul Gagné rappelle qu’à l’effondrement des stocks de morue, les usines d’ici avaient importé de la morue russe, pour continuer de tourner avant de trouver des plans B.

Les industriels de la pêche risquent de transformer d’autres espèces à court terme, estime Jean-Paul Gagné, mais en attendant, la crevette importée leur permet de poursuivre leurs activités.

Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, est en discussion avec les représentants de l’industrie pour trouver des solutions, en sachant que les signaux sont très mauvais pour la crevette.

« On devrait annoncer sous peu de bonnes nouvelles pour permettre aux pêcheurs de pouvoir faire ce qu’ils font de mieux, aller à la pêche », a annoncé la ministre en marge d’une conférence de presse tenue à Montréal, mercredi. Les pêcheurs de crevettes pourraient donc en partie poursuivre leurs activités, mais peut-être en récoltant d’autres espèces. On pense évidemment au sébaste, qui est massivement de retour dans le golfe. Une pêche exploratoire a été permise cette année, mettant ainsi fin à un moratoire de pratiquement 30 ans.

Parmi les priorités de la ministre Lebouthillier : faire des pêches écoresponsables et donner de la valeur ajoutée aux produits de la mer locaux. Penser aussi à inclure l’aquaculture dans l’équation.

Mais pour la crevette pêchée en mer, les pronostics sont sombres, dit aussi la ministre qui est celle qui a annoncé les réductions draconiennes de droits de pêche à la crevette en début d’année, créant une onde de choc dans le milieu.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Quand ça diminue, ça diminue. Il faut prendre des décisions. Des décisions difficiles parce que c’est pour l’avenir. Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Au Canada, les quotas fonctionnent par espèce, explique le professeur Dominique Robert.

« Les pêcheurs ont payé ces quotas très cher, dit-il. Le grand danger de ce système-là, c’est que plusieurs pêcheurs n’ont des quotas que pour une seule espèce. Si leur espèce s’effondre, la valeur de leur quota s’effondre également. »

Des pêcheurs de crevette s’intéressent bien sûr à la pêche au sébaste en remplacement, mais la valeur du poisson est bien en deçà de celle de la crevette.

Les adieux à la crevette

La pêche à la crevette se termine ces jours-ci. Au Québec, la crevette nordique se pêche principalement dans la région de Sept-Îles, suivie de celle de l’île d’Anticosti et de l’estuaire du Saint-Laurent.

Cette année, des pêcheurs ont préféré ne pas sortir en mer, car ça n’était pas rentable, les quantités récoltées n’étant pas suffisantes.

Il y a un désintérêt de la flottille. Des pêcheurs ont décidé de cesser leurs activités. C’est une très mauvaise saison et ça annonce la fin de cette pêcherie-là. Dominique Robert, professeur de l’Université du Québec à Rimouski

Les conditions ne sont tout simplement plus favorables à la crevette ici, explique M. Robert. La prédation du sébaste réduit le stock de crevettes, mais le réchauffement des eaux est catastrophique pour cette espèce qui aime le froid.

Les hivers sans formation de glace, comme l’hiver dernier, empêchent la régénération d’une couche froide. Résultat : l’habitat de la crevette diminue et contient moins d’oxygène.

Le turbot et le crabe des neiges sont aussi affectés par les changements rapides dans les eaux, précise le professeur de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski.

« Il va toujours y avoir des petits refuges d’eau froide à certains endroits, surtout sur la Côte-Nord, car le courant du Labrador descend par là, donc il y aura toujours de l’eau froide. Mais pas de quantités suffisantes pour une pêche commerciale. »

Dominique Robert est catégorique : il faut envisager la fin de la pêche commerciale à la crevette.

Questionnée sur cette fatalité, la ministre Diane Lebouthillier réitère l’importance de d’abord protéger l’espèce.

« Il faut bien faire les choses pour les générations futures, insiste la ministre. Je pense à mes petits-enfants et à mes arrière-petits-enfants et je voudrais qu’ils puissent manger des produits sauvages comme nous, on peut en manger. »