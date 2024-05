Hydro-Québec a décidé de reprendre le contrôle du développement éolien, confié jusqu’à maintenant aux promoteurs privés.

L’objectif est de développer des projets plus gros et à meilleur coût pour combler les besoins énergétiques croissants du Québec. « On ne peut plus développer des petits projets à droite à gauche comme on l’a fait », a expliqué le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, lors d’une rencontre de presse.

Il s’agit d’un virage majeur pour Hydro-Québec, qui laissera une place moins importante aux promoteurs éoliens privés, et qui suscitait de plus en plus d’opposition dans les communautés où ils voulaient s’installer. La société d’État entend planifier le développement éolien, s’entendre avec les municipalités et les communautés des Premières Nations et être le maître d’œuvre et actionnaire des prochains projets.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE « On ne peut plus développer des petits projets à droite à gauche comme on l’a fait », a expliqué le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, lors d’une rencontre de presse.

Ces projets seront plus gros, de l’ordre de 1000 mégawatts et plus et seront situées loin des zones habitées. Le coût de ces approvisionnements éoliens devrait être plus bas pour Hydro-Québec, comparativement au modèle actuel des appels d’offres, a indiqué Michael Sabia. Les économies d’échelle attendues sont de l’ordre de 20 %, au moins, selon lui, ce qui réduira la pression sur les tarifs d’électricité.

L’objectif d’Hydro-Québec est aussi d’aller plus vite, en devenant « une locomotive » pour l’éolien. La société d’État veut ajouter 10 000 mégawatts d’énergie éolienne en dix ans, alors que le Québec a mis vingt ans pour en développer seulement 4000 mégawatts.

« Le statu quo ne va pas fonctionner pour l’avenir », selon Michael Sabia, qui dit avoir entendu la grogne des Québécois à propos du développement éolien déjà réalisé. Il estime qu’Hydro-Québec est mieux placée que les promoteurs privés pour obtenir l’acceptabilité sociale et la participation des communautés du développement futur.

« Des petits parcs éoliens à gauche et à droite ne vont pas nous donner d’ici dix ans un système énergétique robuste ».