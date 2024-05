BRP enregistre une perte et prévoit réduire ses stocks

(Valcourt) Le fabricant québécois de véhicules récréatifs BRP a l’intention de réduire ses stocks, dans un contexte où il a encaissé une perte lors de son premier trimestre et où ses revenus ont chuté par rapport à la même période il y a un an.

La Presse Canadienne

Le fabricant de Ski-Doo et Sea-Doo a enregistré une perte nette de 7,4 millions, ou 10 cents par action, pour son trimestre qui a pris fin le 30 avril, qui était le premier de son exercice 2025. Il s’agissait d’une baisse par rapport à un bénéfice de 154,5 millions, ou 1,92 $ par action, un an plus tôt.

Son chiffre d’affaires s’est élevé à 2,03 milliards au premier trimestre, comparativement à 2,43 milliards pour le trimestre correspondant de l’exerce précédent.

Sur une base normalisée, BRP a indiqué avoir gagné 95 cents par action au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice normalisé de 2,38 $ par action un an plus tôt.

Dans un communiqué publié vendredi matin, le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, a noté que les résultats du premier trimestre ont été conformes aux attentes, mais il a souligné que la rentabilité des concessionnaires subit plus de pression que prévu, « compte tenu du contexte macroéconomique actuel, de la concurrence accrue sur le marché et des taux d’intérêt élevés ».

À la lumière de ce constat, l’entreprise va « ajuster » sa production, afin de réduire davantage les stocks au sein de son réseau, tout en continuant de « maximiser les ventes au détail ».

« Pour ce qui est de l’avenir, compte tenu de la vigueur de nos facteurs d’affaires fondamentaux, nous sommes confiants dans notre stratégie à long terme et nous sommes engagés à investir dans le développement de produits destinés à façonner leur marché afin de demeurer le principal fabricant d’équipements d’origine au sein de l’industrie », a ajouté M. Boisjoli.