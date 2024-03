Selon l’acte d’accusation, émis mardi et rendu public mercredi, Linwei Ding, engagé par l’entreprise américaine en 2019, est poursuivi pour avoir téléchargé clandestinement à partir de mai 2022 plus de 500 fichiers portant sur les recherches de Google dans le domaine de l’intelligence artificielle.

(Washington) Un ingénieur informatique chinois travaillant pour Google aux États-Unis a été arrêté et inculpé pour tentative de vol de secrets industriels au détriment du géant de l’internet, a annoncé mercredi le procureur général Merrick Garland.

Agence France-Presse

Linwei Ding, alias Leon Ding, 38 ans, a été arrêté mercredi à Newark, en Californie, a précisé le département de la Justice dans un communiqué.

« Nous avons rendu publiques des poursuites contre un ressortissant chinois pour avoir volé à Google des secrets industriels liés à l’intelligence artificielle », a déclaré M. Garland lors d’une réunion de l’Association américaine du barreau des avocats (ABA) à San Francisco.

Ces actes ont été commis « alors qu’il travaillait pour deux entreprises basées en République populaire de Chine » à l’insu de Google, a souligné le ministre.

« Le département de la Justice ne tolérera pas le vol de nos secrets industriels dans le domaine de l’intelligence artificielle », a-t-il ajouté.

Selon l’acte d’accusation émis mardi, Linwei Ding, engagé par l’entreprise américaine en 2019, est poursuivi pour avoir téléchargé clandestinement de mai 2022 à mai 2023 plus de 500 fichiers portant sur les recherches de Google dans le domaine de l’intelligence artificielle.

« Nous avons des règles strictes pour empêcher le vol de nos informations commerciales confidentielles et de nos secrets industriels. Après enquête, nous avons découvert que cet employé avait volé de nombreux documents, et nous avons rapidement signalé cette affaire aux autorités judiciaires », a expliqué à l’AFP un porte-parole de Google, José Castaneda.

En juin 2022, Linwei Ding a été approché par une startup chinoise qui lui a proposé un poste de chef de la technologie. Il a par la suite fondé en Chine sa propre startup en mai 2023, selon l’acte d’accusation.

« Ces inculpations sont le dernier exemple des extrémités jusqu’où les subordonnés d’entreprises basées en République populaire de Chine sont prêts à aller pour voler les inventions américaines », a affirmé le directeur de la police fédérale américaine (FBI), Christopher Wray, cité dans le communiqué.

« Le vol de technologies innovantes et de secrets industriels aux entreprises américaines peut coûter des emplois et avoir des conséquences dévastatrices sur l’économie et la sécurité nationale » des États-Unis, a-t-il poursuivi.

L’ingénieur informatique est visé par quatre chefs d’accusation de vol de secrets industriels, passible chacun d’une peine maximale de dix ans de prison et de 250 000 dollars d’amende, indique le département de la Justice.