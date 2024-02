Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

L’évènement

Rencontres Action Jeunesse

Le Jeune Barreau de Québec demandera une loi sur le droit à la déconnexion pour tous les salariés de la province lors des Rencontres Action Jeunesse (RAJ), qui se déroulent jusqu’au 21 février. Une trentaine d’associations qui représentent les 18 à 35 ans iront à la rencontre des membres de l’Assemblée nationale, des ministres et d’autres titulaires de charge publique pour présenter leurs demandes. Cette année, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, le Comité des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Comité des jeunes de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et la Fédération de la relève agricole du Québec seront présents. Outre le droit à la déconnexion, la rémunération des stages et le soutien aux personnes issues de la diversité de genre feront partie des enjeux mis de l’avant. Les Rencontres Action Jeunesse (RAJ) sont nées d’un partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse et Force Jeunesse.

Source : Force Jeunesse

L’étude

Le coût social de la gestion algorithmique

Pour gagner en efficacité et réduire les coûts, de plus en plus d’entreprises gèrent leurs employés par algorithme. Amazon, Uber et UPS utilisent les algorithmes pour superviser les mouvements et les performances des chauffeurs et des employés d’entrepôt, tandis que 7 –Eleven, IBM et Uniqlo s’en servent pour suivre les performances commerciales des employés du commerce de détail ou évaluer les compétences des autres employés. Quel est l’impact de cette pratique sur les comportements collaboratifs des employés et sur leur motivation ? À la suite d’une étude sur le terrain, des chercheurs ont découvert que les employés gérés de manière algorithmique sont moins enclins à aider ou à soutenir leurs collègues que les employés gérés par des personnes. Même en tenant compte de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté de l’employé, de son sexe, de son revenu, de la satisfaction envers la direction et de la satisfaction globale vis-à-vis de l’entreprise, les chercheurs arrivent encore à ces résultats. Ils ont aussi observé une diminution de la motivation lorsque les algorithmes surveillent et évaluent les performances des employés.

Source : Harvard Business Review

Le conseil

Huit compétences essentielles aux propriétaires de petites entreprises

1. L’intelligence émotionnelle, selon le Young Entrepreneur Council (YEC), car en 2024, l’adaptabilité et les approches centrées sur l’humain sont de plus en plus valorisées 2. La résolution créative de problèmes pour améliorer votre capacité à vous adapter et à surmonter les défis d’un paysage commercial en constante évolution 3. La capacité de gérer votre bien-être mental et physique, parce qu’elle donne le ton à vos employés et aura un impact sur votre leadership 4. L’agilité, soit la capacité de diriger dans des environnements imprévisibles 5. L’alphabétisation numérique, puisqu’en cultivant vos connaissances numériques, vous survivrez à l’évolution du marché 6. La curiosité, puisque les grands dirigeants en sont pourvus ! 7. La communication écrite, afin de joindre vos travailleurs et vos clients dans le monde entier 8. La capacité de motiver les autres, qui va au-delà de simples discours de motivation et nécessite d’étudier les besoins et les objectifs de chaque personne. Essayez d’identifier ce qui motive chaque membre de votre équipe, suggère Forbes, afin de l’inciter à donner le meilleur de lui-même.

Source : Forbes

Le truc

Gérez les Z avec intelligence

Comme la génération Z représentera 30 % de la main-d’œuvre d’ici 2025, vous aurez sans doute envie de comprendre ce qui l’anime afin d’adapter votre style de gestion et d’en tirer le meilleur parti, conseille The Guardian. Bien que critiquées pour être des accros au numérique ou avoir des valeurs sociales radicales, les personnes nées entre 1997 et 2012 sont de nature progressiste, ce qui en fait des atouts pour toute entreprise qui valorise l’innovation, affirme The Guardian. Les Z n’aiment pas perdre du temps à tâtonner avec des outils ou des flux de travail archaïques et recherchent des entreprises où ils ont accès aux appareils et aux programmes les plus récents. Contrairement à d’autres générations, ils apprécient l’automatisation des tâches mineures et tirent souvent parti de la technologie pour les aider à travailler plus efficacement et avec plus de précision. Ils valorisent la diversité, l’équité et l’inclusion plus que les employés des générations précédentes et recherchent un lieu de travail qui accepte l’expression individuelle, qui donne du soutien en santé mentale et qui communique avec transparence.

Source : The Guardian

La tendance

Le grand séjour

PHOTO ANDREW HARRER, ARCHIVES BLOOMBERG Après la grande démission et le grand remaniement, des experts prédisent que 2024 sera plus que jamais l’année du grand séjour, le fameux « Big stay ».

Après la grande démission et le grand remaniement, des experts prédisent que 2024 sera plus que jamais l’année du grand séjour, le fameux « Big stay ». Les employeurs ont entendu les revendications des employés au sujet du travail hybride, de la santé mentale, de la formation et des défis stimulants. C’est donc ce qui pousse les employés à avoir envie de s’installer dans leur poste à long terme. L’entreprise américaine MyPerfectResume a interrogé près de 1900 travailleurs installés aux États-Unis et 87 % pensent que les employeurs sont maintenant prêts à donner la priorité à la santé mentale et au bien-être de leurs employés, 84 % affirment que les organisations augmenteront leurs investissements dans les programmes de santé mentale et de bien-être des employés, et 78 % prédisent que les organisations seront plus proactives dans l’identification de l’épuisement professionnel et dans la lutte contre celui-ci.

Source : MyPerfectResume