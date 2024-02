Un « mur financier » se dresse devant Montréal-Trudeau, et Ottawa doit aider l’aéroport à le surmonter en lui permettant de se financer auprès de « partenaires privés », affirme la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Il y a « urgence de décider », plaide son président et chef de la direction, Michel Leblanc.

Ce qu’il faut savoir Les aéroports canadiens ne peuvent lever de capital-actions. Cela met une pression sur Montréal-Trudeau, qui doit réaliser d’importants investissements. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain exhorte Ottawa à revoir le mode de financement des aéroports.

L’organisation a décidé de plaider pour une nouvelle structure de financement dans son mémoire envoyé au gouvernement Trudeau en vue de la présentation de son budget printanier. Le document de neuf pages ne comporte qu’une seule autre recommandation : la mise en place d’un programme spécial pour bonifier l’offre de logements dans trois secteurs à « fort potentiel » : Bridge-Bonaventure, Namur-Hippodrome et l’est de Montréal.

« On parle d’années de décisions pour l’aéroport, résume M. Leblanc. Il y aura des travaux complexes à réaliser. Il faut pouvoir les séquencer. C’est pour cela qu’il faut régler, dans la prochaine année, l’enjeu de la structure de financement. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc

Dans les années 1980, le gouvernement fédéral a décidé de transformer les aéroports en organismes à but non lucratif qui doivent payer l’occupation et l’utilisation des terrains fédéraux. Dans la grande majorité des cas, les baux sont échelonnés sur des décennies – jusqu’en 2072 pour Montréal. La loi leur interdit de lever du capital-actions.

« Quand on veut emprunter et amortir l’investissement sur 30 ou 40 ans, on va se rapprocher des échéances qui vont limiter la capacité à emprunter à long terme », observe M. Leblanc, en rappelant que l’actif doit être remis libre de dettes au gouvernement fédéral au terme du bail.

Dans la même veine

La CCMM reprend un plaidoyer ayant émané d’Aéroports de Montréal (ADM), le responsable des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel, soit la capacité à accueillir des investisseurs privés, comme des gestionnaires de régimes de retraite, prêts à être patients.

Cet objectif serait de se financer auprès d’investisseurs qui n’ont pas pour objectif de revendre leurs parts dans trois ou quatre ans ou dans une logique d’imposer des niveaux de rendement très élevés. C’est du long terme. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

La Presse avait souligné, en juillet dernier, qu’ADM avait retenu les services de lobbyistes pour accentuer la pression sur le gouvernement Trudeau sur la question du financement des aéroports.

Par courriel, ADM a précisé ne pas avoir envoyé de mémoire au gouvernement Trudeau dans le cadre des consultations prébudgétaires, mais que son président-directeur général, Yves Beauchamp, a pu faire valoir la position de l’organisme à plusieurs reprises auprès des instances fédérales.

Les voyageurs ont expérimenté les problèmes de congestion pour se rendre à Montréal-Trudeau. Cela témoigne de l’ampleur des investissements à réaliser du côté « ville » avec le débarcadère. ADM doit également achever la station qui accueillera le Réseau express métropolitain (REM).

Selon le plus récent rapport annuel de l’OBNL, après 2028, on prévoit une « série de projets » du « côté piste » pour accroître la capacité des barrières et du traitement de bagages.

À court terme, Ottawa pourrait rapidement donner un peu de répit à ADM en révisant ses charges de loyer pour lui permettre d’investir davantage dans ses infrastructures.

« En 2022, les frais locatifs absorbaient environ 11 % des revenus d’ADM, souligne la Chambre, dans son mémoire. C’est donc une somme annuelle de 68,3 millions qui n’a pas été disponible pour soutenir les travaux de maintien et d’agrandissement. »

D’autres solutions

Dans son ouvrage La saga des aéroports de Mirabel et Dorval : des leçons à tirer maintenant et pour l’avenir, le professeur de gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal Jacques Roy abordait également les défis financiers d’ADM.

L’expert estimait que la planche de salut de Montréal-Trudeau ne passait pas par sa privatisation ou l’arrivée d’investisseurs privés. Il proposait une renégociation des modalités du bail entre ADM et Ottawa. Par exemple, le bail pourrait être prolongé. De son côté, le loyer serait plafonné au niveau actuel et indexé à l’inflation plutôt que sur la base des revenus bruts.

Après les neuf premiers mois de 2023, le trafic de passager était légèrement supérieur à ce qu’il était avant l’arrivée de la COVID-19. Cela a permis à ADM de générer un excédent de 157 millions en date du 30 septembre dernier. Sa dette nette s’élevait à 2,2 milliards, en recul de 100 millions par rapport à son niveau de la fin de 2022.