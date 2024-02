Une économie difficile à suivre

L’année 2024 ne risque pas d’être ennuyeuse sur le plan économique. On a l’impression que tout et son contraire pourraient survenir durant les prochains mois. L’actualité économique se déploie de façon imprévisible et cette confusion risque de contribuer à rendre chaotique l’évolution des marchés, comme on l’a bien constaté mardi sur les Bourses nord-américaines.