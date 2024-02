(New York) Le couperet tombe chez le géant des vêtements de sport Nike, qui supprimera 2 % de ses effectifs mondiaux, soit un peu plus de 1600 emplois, afin de réduire ses coûts d’exploitation.

Anne D’innocenzio Associated Press

L’entreprise américaine, dont le siège social se trouve dans l’Oregon, s’ajoute à la liste des sociétés, dont Estée Lauder et Levi Strauss & Co, qui ont annoncé des suppressions d’emplois dans les dernières semaines.

Nike fait valoir qu’elle souhaite réinvestir l’argent qu’elle économisera dans des domaines qu’elle considère être à forte croissance, comme le sport, la santé et le bien-être.

Au 31 mai 2023, Nike employait environ 84 000 travailleurs, selon son rapport annuel.

Le Wall Street Journal a été le premier à signaler ces coupes chez Nike, vendredi.

« Nike est toujours au sommet de sa forme lorsque nous jouons en attaque », a plaidé l’entreprise dans une déclaration transmise par courriel à l’Associated Press pour confirmer les licenciements.

En décembre, Nike a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles pour l’exercice actuel après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre.

Les dirigeants de l’entreprise ont alors mentionné aux analystes qu’ils observaient un comportement de consommation plus prudent à l’échelle mondiale dans un « environnement macroéconomique inégal ».

À ce moment, Nike avait annoncé qu’elle réduirait ses activités jusqu’à 2 milliards US au cours des trois prochaines années dans le but de simplifier l’assortiment de produits et d’accroître l’automatisation et l’utilisation de la technologie.

L’entreprise a ajouté que la plupart des économies seraient utilisées pour accélérer l’innovation.

« Nous voyons une occasion exceptionnelle de générer une croissance rentable à long terme », a soutenu le président et chef de la direction de Nike, John Donahoe, dans un communiqué publié en décembre.

« Aujourd’hui, nous nous engageons dans une démarche à l’échelle de l’entreprise pour investir dans nos domaines à plus fort potentiel, accélérer le rythme de notre innovation et accélérer notre agilité et notre réactivité. »

L’action de Nike a chuté d’un peu plus de 4 %, à 101,74 $ US, vendredi matin.